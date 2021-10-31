Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?

Мэр столицы Виталий Кличко заявляет, что Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах для больных коронавирусом, но городу не хватает медиков, которые будут работать с такими больными.

Источник: Кличко в эфире канала "Украина 24" в воскресенье

Прямая речь: "В Киеве мы подготовили 5,5 тысяч мест в инфекционных отделениях. Если будет необходимо, мы готовы предоставить еще плюс 6 тысяч мест.

Мы боимся одного – взрыва заболеваемости, который может парализовать медицинскую систему, когда количество заболевших будет превышать количество мест в больнице".

Детали: Кличко отметил, что некоторые политики заявляют о возможности развернуть в Киеве мобильные госпитали.

"Мы можем сделать еще много мест, но самый главный вопрос – кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения", - сказал мэр.

Он отметил, что киевская власть дополнительно доплачивает медикам, работающим с Covid, и они получают в общей сложности 30-35 и даже 40 тысяч гривен в месяц.

"Оборудование есть, аппараты ШВЛ – более 500, 90% наших мест обеспечены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", - заявил Кличко.

Что предшествовало: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киев в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября.

28 октября глава столицы Виталий Кличко на брифинге заявил, что из-за приближения к показателям "красной" эпидзоны в Киеве с 1 ноября вводятся строгие ограничения для невакцинированных граждан.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения до улучшения эпидситуации в городе.