"Слуга народу" відмовила Разумкову в зустрічі

Фракція "Слуга народу" відмовилася зустрічатися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, чию відставку вона ініціювала раніше.

Джерело: Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту 4 жовтня

Пряма мова: "Була запропонована зустріч із фракцією "Слуга народу" сьогодні на 18.00. Щодо ініціативи, яка надійшла від колег – про відкликання з посади голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову. Що сенсу в такій розмові немає. Я правильно розумію, Олександр Сергійович? (звернувся Разумков до голови партії СН Корнієнка)".

Деталі: Корнієнко ствердно відповів спікеру. Разумков звернувся до колег з інших фракцій, запропонувавши подібну зустріч, на якій він готовий відзвітувати про свою діяльність за 2 роки.

Що передувало: Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

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