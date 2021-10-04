Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" відмовила Разумкову в зустрічі

Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:29
Слуга народу відмовила Разумкову в зустрічі
Дмитро Разумков. фото з сайту парламенту

Фракція "Слуга народу" відмовилася зустрічатися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, чию відставку вона ініціювала раніше.

Джерело: Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту 4 жовтня

Пряма мова: "Була запропонована зустріч із фракцією "Слуга народу" сьогодні на 18.00. Щодо ініціативи, яка надійшла від колег – про відкликання з посади голови Верховної Ради. Я отримав офіційний лист про відмову. Що сенсу в такій розмові немає. Я правильно розумію, Олександр Сергійович? (звернувся Разумков до голови партії СН Корнієнка)".

Деталі: Корнієнко ствердно відповів спікеру. Разумков звернувся до колег з інших фракцій, запропонувавши подібну зустріч, на якій він готовий відзвітувати про свою діяльність за 2 роки.

Що передувало: Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся

"В обличчя не знаю, але морда як у депутата". Як змінилися "слуги народу" з часів першого навчання в Трускавці

Передісторія:

  • Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
Усі новини...
Реклама: