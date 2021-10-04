Разумков скликав позачергове засідання Ради
Понеділок, 4 жовтня 2021, 15:29
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту 7 жовтня.
Джерело: прессекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook
Дослівно: "Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 07 жовтня о 16:00, на вимогу 153 народних депутатів".
Деталі: На порядку денному - сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.
Передісторія:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
- Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
- Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.
Українська правда