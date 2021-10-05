Міністр фінансів неприємно вражений конфліктом держбанку зі "Схемами"

Керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, і закликав до справедливого вирішення цього конфлікту.

Джерело: Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз треба зробити максимум для того, щоб вихід з конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова.

Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні задавати будь-які питання, а всі представники держави зобов'язані і повинні відповідати на ці питання настільки, наскільки це можливо".

Деталі: Марченко зазначив, що його неприємно здивувала вся ця ситуація.

Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося. "Повинна бути і реакція правоохоронців, оскільки подано відповідну заяву журналістами", - додав міністр фінансів.

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