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Міністр фінансів неприємно вражений конфліктом держбанку зі "Схемами"

Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:32
Міністр фінансів неприємно вражений конфліктом держбанку зі Схемами
Сергій Марченко. фото з сайту Мінфіну

Керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, і закликав до справедливого вирішення цього конфлікту.

Джерело: Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз треба зробити максимум для того, щоб вихід з конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова.

Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні задавати будь-які питання, а всі представники держави зобов'язані і повинні відповідати на ці питання настільки, наскільки це можливо".

Деталі: Марченко зазначив, що його неприємно здивувала вся ця ситуація.

Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося. "Повинна бути і реакція правоохоронців, оскільки подано відповідну заяву журналістами", - додав міністр фінансів.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
  • Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.
  • "Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІбанкиКиїв
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