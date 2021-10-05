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"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Вівторок, 5 жовтня 2021, 21:33
Схеми звинуватили Укрексімбанк у брехні щодо формату інтерв’ю
журналіст та оператор, фото схем

Ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька, на знімальну групу якої напали співробітники державного "Укрексімбанку", повідомила, видання не погоджувалося на формат off the record, у якому запевняла пресслужба банку.

Джерело: Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Цікаво було дізнатись від босів Укрексімбанку, що насправді вони вчора з нашими журналістами спілкувались на умовах off the record (тобто не під запис).

Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами - це розмова on the record".

Деталі: Вона розповіла, що журналіст не отримав певних відповідей від очільника держбанку, тому продовжував їх задавати, а оператор все це знімав на відео. Також Седлецька пояснила, що знімальна група продовжувала зйомки, оскільки бачила, що співробітники банку налаштовані агресивно, і намагалася зафіксувати це на плівку.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
  • Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.
  • "Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.

Українська правда

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Теми: банкиЗМІКиїв
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