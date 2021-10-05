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"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Вівторок, 5 жовтня 2021, 21:33
журналіст та оператор, фото схем

Ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька, на знімальну групу якої напали співробітники державного "Укрексімбанку", повідомила, видання не погоджувалося на формат off the record, у якому запевняла пресслужба банку.

Джерело: Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Цікаво було дізнатись від босів Укрексімбанку, що насправді вони вчора з нашими журналістами спілкувались на умовах off the record (тобто не під запис).

Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами - це розмова on the record".

Деталі: Вона розповіла, що журналіст не отримав певних відповідей від очільника держбанку, тому продовжував їх задавати, а оператор все це знімав на відео. Також Седлецька пояснила, що знімальна група продовжувала зйомки, оскільки бачила, що співробітники банку налаштовані агресивно, і намагалася зафіксувати це на плівку.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
  • Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.
  • "Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.

Українська правда
Теми: банкиЗМІКиїв


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