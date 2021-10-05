"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька, на знімальну групу якої напали співробітники державного "Укрексімбанку", повідомила, видання не погоджувалося на формат off the record, у якому запевняла пресслужба банку.

Джерело: Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Цікаво було дізнатись від босів Укрексімбанку, що насправді вони вчора з нашими журналістами спілкувались на умовах off the record (тобто не під запис).

Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами - це розмова on the record".

Деталі: Вона розповіла, що журналіст не отримав певних відповідей від очільника держбанку, тому продовжував їх задавати, а оператор все це знімав на відео. Також Седлецька пояснила, що знімальна група продовжувала зйомки, оскільки бачила, що співробітники банку налаштовані агресивно, і намагалася зафіксувати це на плівку.

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