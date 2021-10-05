"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю
Ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька, на знімальну групу якої напали співробітники державного "Укрексімбанку", повідомила, видання не погоджувалося на формат off the record, у якому запевняла пресслужба банку.
Джерело: Седлецька у Facebook
Пряма мова Седлецької: "Цікаво було дізнатись від босів Укрексімбанку, що насправді вони вчора з нашими журналістами спілкувались на умовах off the record (тобто не під запис).
Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами - це розмова on the record".
Деталі: Вона розповіла, що журналіст не отримав певних відповідей від очільника держбанку, тому продовжував їх задавати, а оператор все це знімав на відео. Також Седлецька пояснила, що знімальна група продовжувала зйомки, оскільки бачила, що співробітники банку налаштовані агресивно, і намагалася зафіксувати це на плівку.
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".
- Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
- За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
- Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.
- "Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.