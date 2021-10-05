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Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат

Вівторок, 5 жовтня 2021, 22:21
Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат
фото: назарій мазилюк, уп

Спікер парламенту Дмитро Разумков позиватиметься до суду, якщо його незаконно позбавлять мандату народного депутата.

Джерело: Разумков у ефірі "Прямого"

Деталі: Глава парламенту відповів на запитання, що піде до суду, якщо його незаконно позбавлять мандату.

Пряма мова Разумкова: "Так, я відстоюватиму своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв, як політик.

І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували – і за мене, і за колег, які працюють у стінах ВРУ. Це вже не про посади, а про людей".

Передісторія: У вівторок Верховна Рада відсторонила від ведення засідань голову парламенту Дмитра Разумкова і планує у четвер 7 жовтня взагалі відправити його у відставку.

Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити мандату, але загалом – "може бути всяке".

Роман Петренко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна Радасуд
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