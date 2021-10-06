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"УкрексімБИК": біля банку, де напали на журналістів, вимагають відставки керівництва

Середа, 6 жовтня 2021, 15:07
фото: Ельдар Сарахман, УП

Біля будівлі "Укрексімбанку" зібралися десятки небайдужих громадян, котрі вимагають відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Мітингарі зібралися біля банку із плакатами "UkrekximБИК", "Мецгер OUT".

Вони вимагають відставки керівництва та розслідування протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів "Схем" та намагалися знищити відзнятий матеріал.

Крім того, біля будівлі зібралися журналісти на анонсовану прес-конференцію глави банку Євгена Мецгера, проте за годину до цього зустріч скасували.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Коли журналісти підійшли до будівлі з вікна банку на них впав вазон. Чи його хтось скинув, чи він випав сам - невідомо.

Що було раніше: Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

 
фото: Громадське
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

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Українська правда
Теми: банкинапад


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