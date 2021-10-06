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Напад на журналістів: силовики прийшли в "Укрексімбанк" вручити підозру

Середа, 6 жовтня 2021, 14:31
Напад на журналістів: силовики прийшли в Укрексімбанк вручити підозру
силовики прийшли в "Укрексімбанк" для вручення підозри. фото УП

Поліція та прокуратура прийшли до "Укрексімбанку" вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

 

Наразі вони зайшли до будівлі для проведення слідчих дій.

На вулиці Антоновича перед будівлею відбувається акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.

 

Що передувало: Поліція долучила  до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода". Офіс генпрокурора запевняє, що розслідування буде оперативним.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда

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Теми: ЗМІбанкиКиїв
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