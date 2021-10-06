Напад на журналістів: силовики прийшли в "Укрексімбанк" вручити підозру

силовики прийшли в "Укрексімбанк" для вручення підозри. фото УП

Поліція та прокуратура прийшли до "Укрексімбанку" вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули у відділення банку для вручення підозри двом особам, які є фігурантами кримінального провадження, яке розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

Наразі вони зайшли до будівлі для проведення слідчих дій.

На вулиці Антоновича перед будівлею відбувається акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом та охороною банку, які вилучали техніку в журналістів та намагалися знищити відзнятий матеріал.

Що передувало: Поліція долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода". Офіс генпрокурора запевняє, що розслідування буде оперативним.

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