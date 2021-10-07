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Разумков: Наступним може бути Кличко

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:43
Разумков: Наступним може бути Кличко
Фото Дмитра Ларіна, УП

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наступним можуть усунути з посади голову Київської адміністрації Віталія Кличка.

Джерело: Разумков на брифінгу в парламенті, відповідаючи на питання "Української правди", кого наступного можуть усунути від влади

Пряма мова Разумкова: "Тут не має персоналій, не повинно бути персоналій… Думаю, що наступних вже нема… Кличко – так, Кличко може бути наступний".

Деталі: Він додав, що коли говорити про очільників уряду, Верховної Ради, чи керівників таких ключових міністерств, як Арсен Аваков в МВС, то "не повинно бути посад".

За словами ексспікера, він говорив з колегами – якщо не подобається Разумков, і його хочуть змінити, то треба змінювати, але в кріслі голови ВР має бути "людина, яка буде дійсно відстоювати принципи парламентаризму, європейської демократії, свободи слова, верховенства права, захисту держави від намагання сконцентрувати владу в одних руках".

Чому це важливо. За два роки президентства Володимира Зеленського мера Києва Віталія Кличка уже кілька разів "атакували" з Офісу президента. Зокрема, у 2019 році на той час глава ОПУ Андрій Богдан домагався відставки Кличка з посади глави КМДА.

У 2021 році сам Зеленський критикував мера Києва через зростання тарифів, а перший заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко – за погану роботу з будівництва мостів.  

У травні в Києві почали проводити десятки обшуків, порушувати кримінальні справи, пов’язані з наближеними до Кличка людьми. Кличко такі дії влади назвав тиском на столичну владу і особисто на нього. В Офісі президента запевнили, що звинувачення Кличка про тиск на столичну владу безпідставні, а правоохоронці провели роботу і викрили корупцію.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВіталій Кличковідставка
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