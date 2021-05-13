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У Зеленського відреагували на докір Кличка: "Київ зараз проблемний"

Четвер, 13 травня 2021, 19:32

В офісі президента вважають, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

Джерело: коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Давайте відверто. "Політичні репресії", "силовий тиск", "влада розправляється з опонентами" - все це класика, як тільки починаються питання по суті. Насправді, і близько немає ніякої політики і виборів, до речі, теж немає. Але є міська конкретика. Якість столичного життя...

Правоохоронці провели відповідну роботу, почали задавати конкретні питання про гроші і якість сервісу. Тому абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії навмисної "політичною атакою".

Після чергової серії скандалів, прокуратура системно проаналізувала ситуацію і зробила відповідні висновки - цілком прозорі.

Виявлено махінації на десятки мільйонів гривень. Це не про політику, це про те, що в київських міських структурах побудована шкідлива тіньова система. І за це точно повинна бути відповідальність".

Деталі: За його словами, щодо Києва обговорюються конкретні речі: "це вулиці, будинки, дороги, послуги, парки, комфорт".

Він також заявив, що Київ зараз проблемний: "огидні тротуари і дороги, відсутність зливової каналізації навіть на нещодавно відремонтованих вулицях, відсутність виразної логістики управління транспортними потоками, феєрично скандальна забудова, постійні скандали навколо комунальних підприємств".

Передісторія:

  • Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 
  • 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів. Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
  • Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло". Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".
  • За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА.
  • 13 травня прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.

Українська правда


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