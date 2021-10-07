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В "Укрексімбанку" пояснили, чому Мецгера не звільнили після нападу на журналістів

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:10
В Укрексімбанку пояснили, чому Мецгера не звільнили після нападу на журналістів
Фото Укрінформу

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила, а не звільнила Євгена Мецгера після нападу на журналістів програми "Схеми" , щоб не платити йому компенсацію, поки йде внутрішнє розслідування інциденту. 

Джерело: голова правління наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко на спільній із т.в.о. голови банку Сергієм Єрмаковим пресконференції 

Деталі: Оляна Гордієнко повідомила, що у п’ятницю 8 жовтня у приміщенні банку прокуратура проведе слідчі дії, а в самому банку ведеться внутрішнє розслідування.

На час внутрішнього розслідування Наглядова рада з власної ініціативи, без запиту від правоохоронних органів, відсторонила з 6 жовтня Євгена Мецгера та ще двох працівників банку, причетних до нападу на журналістів, без збереження зарплати і можливості приходити на роботу. 

Окрім Євгена Мецгера, це директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.

Зараз працює комісія з етики, яка встановлює учасників подій і всі обставини. Гіпотетично вона може ухвалити рішення про необхідність усунення Мецгера від керівної посади. 

У банку сподіваються на висновки комісії з етики вже цього тижня, але процес може затягнутися. 

Заяву на звільнення за власним бажанням Мецгер не подавав.  

Гордієнко зазначила, що якщо Наглядова рада не впорається з цим скандалом, то вона як її голова буде розглядати питання своєї відставки. 

Гордієнко також вибачилася "за моральну та іншу шкоду", завдану журналістам. І запевнила, що банк вестиме відкриту медійну політику.

За словами Гордієнко, під час інтерв'ю 4 жовтня журналісти програми "Схеми" зацікавилися видачею "Укрексімбанком" кредиту особі, яка, на думку журналістів, "могла бути пов'язана з фінансуванням протиправної та антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на сході України". 

У свою чергу, Єрмаков запевнив, що "Укрексімбанк" не виявив фактів фінансування тероризму під час видачі кредиту в 60 мільйонів доларів компаніям, бенефіціаром яких виступає Сергій Брюховецький, на придбання ТРЦ "Sky Mall" у Києві. 

Брюховецький показав, що є переселенцем із Донецької області й проживає у Києві.

Цьому передувало: Голова Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що сам шокований своєю реакцією на запитання журналістів "Схем".

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Олена Рощенко, УП, уточнено імена

"Українська правда" у Threads

Теми: банкиЗМІскандал
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