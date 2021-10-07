В "Укрексімбанку" пояснили, чому Мецгера не звільнили після нападу на журналістів

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила, а не звільнила Євгена Мецгера після нападу на журналістів програми "Схеми" , щоб не платити йому компенсацію, поки йде внутрішнє розслідування інциденту.

Джерело: голова правління наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко на спільній із т.в.о. голови банку Сергієм Єрмаковим пресконференції

Деталі: Оляна Гордієнко повідомила, що у п’ятницю 8 жовтня у приміщенні банку прокуратура проведе слідчі дії, а в самому банку ведеться внутрішнє розслідування.

На час внутрішнього розслідування Наглядова рада з власної ініціативи, без запиту від правоохоронних органів, відсторонила з 6 жовтня Євгена Мецгера та ще двох працівників банку, причетних до нападу на журналістів, без збереження зарплати і можливості приходити на роботу.

Окрім Євгена Мецгера, це директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.

Зараз працює комісія з етики, яка встановлює учасників подій і всі обставини. Гіпотетично вона може ухвалити рішення про необхідність усунення Мецгера від керівної посади.

У банку сподіваються на висновки комісії з етики вже цього тижня, але процес може затягнутися.

Заяву на звільнення за власним бажанням Мецгер не подавав.

Гордієнко зазначила, що якщо Наглядова рада не впорається з цим скандалом, то вона як її голова буде розглядати питання своєї відставки.

Гордієнко також вибачилася "за моральну та іншу шкоду", завдану журналістам. І запевнила, що банк вестиме відкриту медійну політику.

За словами Гордієнко, під час інтерв'ю 4 жовтня журналісти програми "Схеми" зацікавилися видачею "Укрексімбанком" кредиту особі, яка, на думку журналістів, "могла бути пов'язана з фінансуванням протиправної та антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на сході України".

У свою чергу, Єрмаков запевнив, що "Укрексімбанк" не виявив фактів фінансування тероризму під час видачі кредиту в 60 мільйонів доларів компаніям, бенефіціаром яких виступає Сергій Брюховецький, на придбання ТРЦ "Sky Mall" у Києві.

Брюховецький показав, що є переселенцем із Донецької області й проживає у Києві.

Цьому передувало: Голова Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що сам шокований своєю реакцією на запитання журналістів "Схем".

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