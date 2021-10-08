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Через напад на "Схеми" в "Укрексімбанку" оголосили третю підозру 

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:24
Через напад на Схеми в Укрексімбанку оголосили третю підозру 
Ілюстративне фото з сайту CPJ

Столичні правоохоронці оголосили про підозру ще одному з фігурантів справи про перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

Джерело: Київська міська прокуратура і джерела "Української правди"

Деталі: 8 жовтня працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомлено про підозру в умисному вчиненні насильницьких дій щодо журналістів.

Вочевидь, ідеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова, якого Наглядова рада банку відсторонила через напад на журналістів програми "Схеми".

Йому інкримінують ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Крім цього, нову підозру отримали двоє інших фігурантів справи – директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов і голова банку Євген Мецгер.

До перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України) додано кваліфікацію за статтею 146 ККУ "Позбавлення волі" (позбавлення волі може полягати у триманні особи в місці, де вона взагалі не бажає або більше не бажає перебувати – ред.).

Нагадаємо: 6 жовтня наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила від виконання обов'язків голову банку Євгена Мецгера, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова й директора департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда

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