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Зеленський закликав членів комісії щодо САП "виконати свій обов'язок"

Субота, 9 жовтня 2021, 15:11
Зеленський закликав членів комісії щодо САП виконати свій обов'язок
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії з обрання керівника САП мають виконати свій обов'язок.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.

Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить".

Деталі: Президент запевнив, що для України "ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом".

Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

За даними голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, на засідання комісії в суботу не з'явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликали її без зволікання відновити роботу.

Передісторія:

  • Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
  • Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.

Українська правда

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