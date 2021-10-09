Зеленський закликав членів комісії щодо САП "виконати свій обов'язок"
Президент Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії з обрання керівника САП мають виконати свій обов'язок.
Джерело: Зеленський у Twitter
Дослівно: "Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.
Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить".
Деталі: Президент запевнив, що для України "ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом".
Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.
За даними голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, на засідання комісії в суботу не з'явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.
Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликали її без зволікання відновити роботу.
Передісторія:
- Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
- Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
- Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
- Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
- Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.