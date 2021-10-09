Зеленський закликав членів комісії щодо САП "виконати свій обов'язок"

Президент Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії з обрання керівника САП мають виконати свій обов'язок.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.

Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить".

Деталі: Президент запевнив, що для України "ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом".

Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

За даними голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, на засідання комісії в суботу не з'явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликали її без зволікання відновити роботу.

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