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Covid забрав життя 68 тисяч жителів України, в неділю зафіксували три сотні смертей

Понеділок, 1 листопада 2021, 08:23
Фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 31 жовтня в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 298 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд РНБО

Деталі: Серед нових хворих 905 дітей і 111 медпрацівників.

У цю неділю найбільше випадків захворювання зареєстрували в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях. 

Летальних випадків за минулу добу найбільше зафіксували у Дніпропетровській (52) і Запорізькій (45) областях, Києві (39),Львівській (21), Харківській (19), Чернівецькій (18) областях.

Тестувань в останній день жовтня зробили 63 343: методом ПЛР – 29 021, методом ІФА – 7 648, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 936 238 осіб, одужали 2 442 098 осіб, померли 68 027 особи.

Цьому передувало: 30 жовтня у світі діагностували понад 327 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільший приріст хворих і найвища добова смертінсть були в Росії.

Україна була за добовою кількістю хворих 5-ю в світі і 3-ю в Європі, а за добовою смертністю 3-ю і в світі, і в Європі (на другому місці Румунія).

Нагадаємо: Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.  

Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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