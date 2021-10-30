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Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Субота, 30 жовтня 2021, 05:05
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Дії грузинської влади щодо голови виконавчого комітету Національної ради реформ та третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі є катуванням – про це заявила українська омбудсман Людмила Денісова.

Джерело: Людмила Денісова у Facebook

Деталі: За словами Денісової, тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал.

Грузинська влада не врахувала рекомендації консиліуму лікарів – перевести Саакашвілі на госпіталізацію до міської клініки.

Зазначається, що утримання у таких умовах Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Hенадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Денісова пише, що такі дії грузинської влади є катуванням і способом позбавлення Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права.

Що передувало: Тиждень тому консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати  Саакашвілі у профілактичних цілях.

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Передісторія:

  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 
  • Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. 
  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.

Теми: Саакашвілі


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