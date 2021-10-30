Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Дії грузинської влади щодо голови виконавчого комітету Національної ради реформ та третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі є катуванням – про це заявила українська омбудсман Людмила Денісова.

Джерело: Людмила Денісова у Facebook

Деталі: За словами Денісової, тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал.

Грузинська влада не врахувала рекомендації консиліуму лікарів – перевести Саакашвілі на госпіталізацію до міської клініки.

Зазначається, що утримання у таких умовах Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Hенадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Денісова пише, що такі дії грузинської влади є катуванням і способом позбавлення Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права.

Що передувало: Тиждень тому консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

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