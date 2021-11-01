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Після заяви про вбивство Полякова поліція знову допитує Скороход

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:00
Після заяви про вбивство Полякова поліція знову допитує Скороход
Анна Скороход, фото з її сторінки Facebook

Національна поліція запросила народну депутатку Анну Скороход для повторного допиту після того, як вона заявила, що її співмешканця нардепа Антона Полякова було вбито.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телеканалу "Україна 24"

Деталі: За його словами, допит проводиться у понеділок увечері.

Пряма мова: "З урахуванням останніх обставин… (заяв – ред.) народного депутата, вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який у ці хвилини проводиться. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить детальнішу інформацію, мало що не з хронометражем останніх годин життя пана Полякова".

Більше деталей: За словами Єніна, його здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу. "Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а одразу інформувати про це органи Національної поліції", - додав він.

Єнін розповів, що правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя. Серед них була й Скороход. Заступник голови МВС показав копію протоколу її допиту. За словами Єніна, допит було проведено наступного дня після загибелі депутата.

Передісторія: У неділю нардеп Анна Скороход, співмешканка загиблого нардепа Антона Полякова, в ефірі каналу "Україна 24" заявила, що його було вбито.

Передісторія:

  • Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.
  • У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
  • Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПоляковвбивстводопитВерховна Рада
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