Після заяви про вбивство Полякова поліція знову допитує Скороход
Національна поліція запросила народну депутатку Анну Скороход для повторного допиту після того, як вона заявила, що її співмешканця нардепа Антона Полякова було вбито.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телеканалу "Україна 24"
Деталі: За його словами, допит проводиться у понеділок увечері.
Пряма мова: "З урахуванням останніх обставин… (заяв – ред.) народного депутата, вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який у ці хвилини проводиться. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить детальнішу інформацію, мало що не з хронометражем останніх годин життя пана Полякова".
Більше деталей: За словами Єніна, його здивувало, що заява про можливе вбивство Полякова пролунала в ефірі телеканалу. "Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а одразу інформувати про це органи Національної поліції", - додав він.
Єнін розповів, що правоохоронці провели вже близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя. Серед них була й Скороход. Заступник голови МВС показав копію протоколу її допиту. За словами Єніна, допит було проведено наступного дня після загибелі депутата.
Передісторія: У неділю нардеп Анна Скороход, співмешканка загиблого нардепа Антона Полякова, в ефірі каналу "Україна 24" заявила, що його було вбито.
Передісторія:
- Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
- Поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.
- У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
- Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.