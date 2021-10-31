Скороход заявляє, що Полякова вбили

Нардеп Ганна Скороход, співмешканка загиблого нардепа Антона Полякова, заявила, що його було вбито.

Джерело: Скороход в ефірі каналу "Україна 24" у неділю

Пряма мова: "Мені дуже неприємний весь бруд, який ллється і лився, і та брехня, яка поширюється, зокрема, правоохоронними органами і яка не має нічого спільного з правдою.

Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антона Полякова було вбито.

І не треба розповідати нічого про наркотики та ще якусь нісенітницю, яку вигадує пан Єнін".

Деталі: Скороход заявила, що Поляков ніколи не вживав наркотиків.

"Я можу відверто і чітко, з повною впевненістю на 100% вас запевнити, що в якій би ситуації Антон не перебував, він би ніколи не вдався до наркотиків", - сказала вона.

Нардеп також заявила про слід від удушення, який вона бачила на тілі Полякова.

"Ніхто чомусь не пояснює борозну на шиї від удушення, яка в нього була, я особисто її бачила – і того дня, коли я приїхала в морг у Києві, я її бачила в Чернігові. Чомусь тут нам поліція не дає ніяких пояснень, що за борозна на шиї була в Антона. Розповідати про ланцюжок і ще якусь нісенітницю можна тільки людям, які не розуміють нічого в цьому. Я впевнена, що це слід від удушення", - заявила Скороход.

Вона також спростувала заяву заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна про те, що раніше вона висловлювала думку, що Поляков помер своєю смертю. За словами Скороход, її жодного разу не допитували у справі про смерть Полякова.

"Додому до нас не приходили, про його особисті речі у мене не питали, жодного допиту мене не було. Мене тільки опитали перед моргом, але я була в такому стані, що там і опитувати не було чого. Але допиту, про що говорить Єнін, ніколи не було, хоча я на це готова, я навіть готова зробити це публічно, якщо знадобиться.

Я ніколи не казала, що Антон помер своєю смертю. Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як убили та хто вбив – я думаю, ми з вами дізнаємося", - сказала нардеп.

Скороход також повідомила, що вони з Поляковим були заручені і мали одружитися на його день народження.

Вона також заявила, що і він, і вона були розлучені: "Був розлучений, так само, як і я. Я можу вам дати рішення суду про розлучення… Ми були розлучені обоє і нас нічого не пов'язувало з нашими колишніми сім'ями".

В ефірі телеканалу було показано рішення суду про розлучення Полякова від 14 червня.

Скороход додала, що схиляється до версії про вбивство Полякова через його політичну діяльність.

Вона також заявила, що не збирається кінчати життя самогубством і вживати наркотики за жодних обставин.

Що передувало: 13 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що слідство допитало співмешканку Полякова (імовірно, йдеться про нардепа Анну Скороход).

"На прямі наші запитання щодо наявності тих чи інших підозр у можливій насильницькій смерті депутата, вона відповіла досить категорично "ні"", - сказав тоді Єнін.

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