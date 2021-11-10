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Суд у США зупинив спробу Трампа заблокувати розслідування штурму Капітолію

Середа, 10 листопада 2021, 06:23
Суд у США зупинив спробу Трампа заблокувати розслідування штурму Капітолію
Douglas P. DeFelice/Getty Images

За рішенням суду, екс-президент США Дональд Трамп не може заблокувати розслідування спецкомітету Палати представників США  про напад на Капітолій – раніше Трамп вимагав привілеїв виконавчої влади щодо засекречення матеріалів, необхідних спецкомітету для розслідування подій 6 січня.

Джерело: рішення судді в окрузі Колумбія Тані Чуткан, Reuters

Деталі: Комітет заявив, що йому потрібні матеріали, щоб зрозуміти, яку роль Трамп міг зіграти в розпалюванні заворушень. Трамп стверджував, що матеріали, що вимагав комітет, підпадають під правову доктрину, відому як привілей виконавчої влади, яка захищає конфіденційність деяких повідомлень Білого дому. Трамп вимагав заборонити Національному архіву -  федеральному агентству, яке зберігає його документи в Білому домі - виконувати запити комітету про низку документів.

Чуткан відкинула аргумент адвокатів Трампа про те, що телефонні записи, журнали відвідувань та інші документи Білого дому мають бути приховані від комітету. Чуткан зазначила, що "його (Трампа) позиція про те, що він може відкинути явно виражену волю виконавчої влади, мабуть, ґрунтується на тому, що його виконавча влада "існує вічно".. Але президенти не королі, і позивач не президент".

Трамп оскаржуватиме це рішення.

Що передувало:  18 жовтня Трамп подав до суду позов проти спецкомітету Палати представників та Національного архіву. У позові стверджується, що запит Палати представників щодо документів "є безпрецедентним за обсягом і не пов'язаний із жодною законною метою". Трамп виступає проти оприлюднення близько 40 документів.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолію. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму.

Теми: ТрампСША
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