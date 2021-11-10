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Суд в США остановил попытку Трампа заблокировать расследование штурма Капитолия

Среда, 10 ноября 2021, 07:23
Douglas P. DeFelice/Getty Images

По решению суда, экс-президент США Дональд Трамп не может заблокировать расследование спецкомитета Палаты представителей США о нападении на Капитолий – ранее Трамп требовал привилегий исполнительной власти по поводу засекречивания материалов, необходимых спецкомитету для расследования событий 6 января.

Источник: решение судьи в округе Колумбия Тани Чуткан, Reuters

Детали: Комитет заявил, что ему нужны материалы, чтобы понять, какую роль Трамп мог сыграть в разжигании беспорядков. Трамп утверждал, что материалы, которые требовал комитет, подпадают под правовую доктрину, известную как привилегия исполнительной власти, которая защищает конфиденциальность некоторых сообщений Белого дома. Трамп требовал запретить Национальному архиву -  федеральному агентству, хранящему его документы в Белом доме - выполнять запросы комитета о ряде документов.

Чуткан отвергла аргумент адвокатов Трампа о том, что телефонные записи, журналы посещений и другие документы Белого дома должны быть скрыты от комитета. Чуткан отметила, что "его (Трампа) позиция о том, что он может отвергнуть явно выраженную волю исполнительной власти, видимо, основывается на том, что его исполнительная власть "существует вечно"...  Но президенты не короли, и истец не президент".

Трамп будет оспаривать это решение.

Что предшествовало: 18 октября Трамп подал в суд иск против спецкомитета Палаты представителей и Национального архива. В иске утверждается, что запрос Палаты представителей относительно документов "является беспрецедентным по объему и не связан ни с одной законной целью". Трамп выступает против публикации около 40 документов.

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма.

Темы: ТрампСША
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