Кличко про катастрофу з Covid: Черги не лише в лікарні, а й у крематорій
Київ переживає погіршення епідемічної ситуації попри посилення карантинних заходів, спостерігаються черги не лише на госпіталізацію хворих, а й на поховання померлих.
Джерело: міський голова Києва у Telegram
Пряма мова Кличка: "Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати…
У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій.
У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих".
Деталі: Мер закликав жителів столиці носити маски, користуватися антисептиками, дотримуватися дистанції і вакцинуватися.
Він також попросив не відвідувати публічні місця без нагальної потреби і не користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності.
Нагадаємо: Київ минулої доби був на 5-му місці в Україні за новими хворими на Covid і на 2-му за кількістю жертв епідемії.
9 листопада у столиці зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.