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Кличко про катастрофу з Covid: Черги не лише в лікарні, а й у крематорій 

Середа, 10 листопада 2021, 12:05
Київський крематорій, фото guide.kyivcity.gov.ua

Київ переживає погіршення епідемічної ситуації попри посилення карантинних заходів, спостерігаються черги не лише на госпіталізацію хворих, а й на поховання померлих. 

Джерело: міський голова Києва у Telegram

Пряма мова Кличка: "Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати…

У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. 

У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих".

Деталі: Мер закликав жителів столиці носити маски, користуватися антисептиками, дотримуватися дистанції і вакцинуватися.

Він також попросив не відвідувати публічні місця без нагальної потреби і не користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності. 

Нагадаємо: Київ минулої доби був на 5-му місці в Україні за новими хворими на Covid і на 2-му за кількістю жертв епідемії.

9 листопада у столиці зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяКиївВіталій Кличко


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