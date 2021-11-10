Кличко про катастрофу з Covid: Черги не лише в лікарні, а й у крематорій 

Київ переживає погіршення епідемічної ситуації попри посилення карантинних заходів, спостерігаються черги не лише на госпіталізацію хворих, а й на поховання померлих.

Джерело: міський голова Києва у Telegram

Пряма мова Кличка: "Київ перебуває в червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати…

У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій.

У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих".

Деталі: Мер закликав жителів столиці носити маски, користуватися антисептиками, дотримуватися дистанції і вакцинуватися.

Він також попросив не відвідувати публічні місця без нагальної потреби і не користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності.

Нагадаємо: Київ минулої доби був на 5-му місці в Україні за новими хворими на Covid і на 2-му за кількістю жертв епідемії.

9 листопада у столиці зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.