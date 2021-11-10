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Кличко о катастрофе с Covid: Очереди не только в больницы, но и в крематорий

Среда, 10 ноября 2021, 11:05
Кличко о катастрофе с Covid: Очереди не только в больницы, но и в крематорий
Киевский крематорий, фото guide.kyivcity.gov.ua

Киев переживает ухудшение эпидемической ситуации, несмотря на усиление карантинных мер, наблюдаются очереди не только на госпитализацию больных, но и на погребение умерших.

Источник: городской глава Киева в Telegram

Прямая речь Кличко: "Киев находится в красной зоне. И ситуация ухудшается. Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить…

У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий.

У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных".

Детали: Мэр призвал жителей столицы носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию ​​и вакцинироваться.

Он также попросил не посещать публичные места без нужды и не пользоваться общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости.

Напомним: Киев в прошлые сутки был на 5-м месте в Украине по новым больным Covid и на 2-м по количеству жертв эпидемии.

9 ноября в столице зафиксировали 1740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияКиевВиталий Кличко
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