В Росії зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу
Середа, 10 листопада 2021, 12:35
Минулої доби, 9 листопада, в Росії знову зафіксували максимальну за пандемію кількість смертей - померли 1 239 осіб.
Джерела: повідомлення російського "Інтерфакс"
Деталі: За добу в Росії виявили ще 38 058 випадків зараження коронавірусом.
Найбільше померлих у Москві – 98, у Санкт-Петербурзі – 82, у Московській області – 55.
Нові епізоди фіксувалися у 85 регіонах РФ. У Москві добовий приріст становив 3927, це мінімальна кількість заражень у місті з 6 жовтня.
У Санкт-Петербурзі 2 тис. 942 хворих, у Підмосков'ї – 2 тис. 649.
Передісторія:
- Протягом 9 листопада в окупованому Криму, згідно з інформацією російських відомств, зафіксовано 811 випадків зараження коронавірусом.
- 8 листопада в Росії 1211 людей померли від коронавірусної інфекції.