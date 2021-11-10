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В Росії зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу

Середа, 10 листопада 2021, 11:35
В Росії зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу
Фото: Unsplash

Минулої доби, 9 листопада,  в Росії знову зафіксували максимальну за пандемію кількість смертей - померли 1 239 осіб.

Джерела: повідомлення російського "Інтерфакс"

Деталі: За добу в Росії виявили ще 38 058 випадків зараження коронавірусом.

Найбільше померлих у Москві – 98, у Санкт-Петербурзі – 82, у Московській області – 55.

Нові епізоди фіксувалися у 85 регіонах РФ. У Москві добовий приріст становив 3927, це мінімальна кількість заражень у місті з 6 жовтня.

У Санкт-Петербурзі 2 тис. 942 хворих, у Підмосков'ї – 2 тис. 649.

Передісторія:

  • Протягом 9 листопада в окупованому Криму, згідно з інформацією російських відомств, зафіксовано 811 випадків зараження коронавірусом.
  • 8 листопада в Росії 1211 людей померли від коронавірусної інфекції.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосія
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