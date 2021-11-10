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В России зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Среда, 10 ноября 2021, 12:35

За прошедшие сутки, 9 ноября, в России снова зафиксировали максимальное за пандемию количество смертей - умерли 1 239 человек.

Источники: сообщения российского "Интерфакс"

Детали: За сутки в России обнаружили еще 38 058 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего умерших в Москве - 98, в Санкт-Петербурге - 82, в Московской области - 55.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3927, это минимальное число заражений в городе с 6 октября. В Санкт-Петербурге 2 тыс. 942 заболевших, в Подмосковье - 2 тыс. 649.

Предыстория:

  • В течение 9 ноября в оккупированном Крыму, согласно информации российских ведомств, зафиксировано 811 случаев заражения коронавирусом.
  • 8 ноября в России 1211 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Темы: коронавирусРосcия
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