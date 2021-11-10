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Данілов відповів німецьким соціал-демократам: Візьміть по 2-3 біженці собі додому

Середа, 10 листопада 2021, 17:00
Олексій Данілов. Фото з twitter-сторінки пресслужби РНБО

Секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов дав пораду експерту з німецького Бундестагу, який запропонував "тимчасово розмістити" біженців з Білорусі в Україні.

Джерело: трансляція пресбрифінгу секретаря РНБО, на якому він дав відповідь журналісту на питання про пропозицію німецького експерта розмістити в Україні біженців з Білорусі

Пряма мова: "У нас на засіданні РНБО це питання ми розглядали - цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам у Німеччині взяти їх (біженців у Білорусі - ред.) собі додому по 2, по 3, по 5. 

Якщо мало місця, то в Бундестазі – в них там є кабінети. Хай беруть їх до себе, і хай вони там собі знаходяться. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися?

Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така-от пропозиція якраз прозвучала (на засіданні РНБО - ред.) і я не жартую. Саме соціал-демократам".

Що було раніше: Раніше експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.

Денис Карловський, УП
Теми: ДаніловРНБОНімеччинаБілорусьПольща


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