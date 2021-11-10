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Данилов ответил немецким социал-демократам: Возьмите по 2-3 беженца себе домой

Среда, 10 ноября 2021, 16:00
Данилов ответил немецким социал-демократам: Возьмите по 2-3 беженца себе домой
Алексей Данилов. Фото из twitter-страницы пресс-службы СНБО

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал совет эксперту из немецкого Бундестага, предложившего "временно разместить" беженцев из Беларуси в Украине.

Источник: трансляция пресс-брифинга секретаря СНБО, на котором он ответил журналисту на вопрос о предложении немецкого эксперта разместить в Украине беженцев из Беларуси

Прямая речь: "У нас на заседании СНБО этот вопрос мы рассматривали – это заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их (беженцев в Беларуси – ред.) себе домой по 2, по 3, по 5.

Если мало места, то в Бундестаге – там есть кабинеты. Пусть берут их к себе, и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны брать их к себе, если немцы должны заботиться о них?

Очень странно, когда немцы начинают рассказывать нам, что нам по этому поводу делать. Такое вот предложение как раз прозвучало (на заседании СНБО – ред.) и я не шучу. Именно социал-демократам"

Что было раньше: Ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и вовлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловСНБОГерманияБеларусьПольша
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