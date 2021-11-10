Проти 108 осіб, яких внесли до списку РНБО з помилками, таки ввели санкції

Проти понад 100 людей, яких внесли у санкційні списки РНБО з помилками, все ж ввели обмеження після виправлення неточностей. Їм заблокували рахунки.

Джерело: глава МВС Денис Монастирський на брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова Монастирського: "Щодо загалом списків. Я, як міністр внутрішніх справ, який нещодавно обійняв цю посаду, розпочав роботу щодо перегляду списків, підстав включення до них. Йдеться, в першу чергу, про кримінальних авторитетів. Як ви знаєте, було виявлено понад 100 неточностей – мова йшла неточності в паспортних даних, місце проживання, громадянство тощо.

Ці неточності призвели до того, що не були вчасно заблоковані рахунки цих осіб.

Після внесення уточнень РНБО нещодавно – такі рахунки були заблоковані, й робота МВС триває".

Нагадаємо: У рішенні РНБО, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.