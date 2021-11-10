Против 108 человек, которых внесли в список СНБО с ошибками, таки ввели санкции

Против более 100 человек, внесенных в санкционные списки СНБО с ошибками, все же ввели ограничения после исправления неточностей. Им заблокировали счета.

Источник: глава МВД Денис Монастырский на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь Монастырского: "Об общих списках. Я, как недавно вступивший в должность министра внутренних дел, начал работу по пересмотру списков, оснований включения в них. Речь идет, в первую очередь, об уголовных авторитетах. Как вы знаете, было обнаружено более 100 неточностей – речь шла неточности в паспортных данных, место жительства, гражданство и т.д.

Эти неточности привели к тому, что не были заблокированы счета этих лиц вовремя.

После внесения уточнений СНБО недавно – такие счета были заблокированы, и работа МВД продолжается".

Напомним: В решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка в отношении 108 человек.