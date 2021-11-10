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ВАКС дозволив заочне розслідування щодо одеського мільярдера Галантерника

Середа, 10 листопада 2021, 17:41
ВАКС дозволив заочне розслідування щодо одеського мільярдера Галантерника
володимир ГАЛАНТЕРНИК, ФОТО FORBES

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник дозволила заочне розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".

Джерело: ЦПК

Деталі: Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов.

Галантерник перебуває поза межами України.

Прокурор під час засідання заявив, що підозрюваний останніми роками більшу частину часу перебуває за кордоном. У 2017 році його не було в країні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цього року він перебував поза межами України 56 днів.

Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.

Виправлено: Першочергово ЦПК повідомило, що ВАКС дав дозвіл на заочний арешт Галантерника. Пізніше центр змінив повідомлення.

Нагадаємо:

  • Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".
  • Як відомо, бізнесмен живе в Лондоні.
  • За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.
  • 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.
  • 2 листопада НАБУ оголосило в міжнародний розшук Галантерника.

Теми: Антикорупційний судОдесаарешт
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