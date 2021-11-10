ВАКС дозволив заочне розслідування щодо одеського мільярдера Галантерника

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник дозволила заочне розслідування щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого в ЗМІ називають "тіньовим господарем Одеси".

Джерело: ЦПК

Деталі: Слідство вважає його організатором у створенні злочинної організації і незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, яка завдала збитків громаді обсягом більше ніж 558 мільйонів гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов.

Галантерник перебуває поза межами України.

Прокурор під час засідання заявив, що підозрюваний останніми роками більшу частину часу перебуває за кордоном. У 2017 році його не було в країні 215 днів, у 2018 - 221, у 2019 - 240, у 2020 - 191. Цього року він перебував поза межами України 56 днів.

Адвокати називали менші часові відрізки, однак визнали, що він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.

Виправлено: Першочергово ЦПК повідомило, що ВАКС дав дозвіл на заочний арешт Галантерника. Пізніше центр змінив повідомлення.

Нагадаємо: