ВАКС разрешил заочное расследование в отношении одесского миллиардера Галантерника

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник разрешила заочное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".

Источник: ЦПК

Детали: Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, которая нанесла ущерб общине объемом более 558 миллионов гривен. По этому делу фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Галантерник находится вне Украины.

Прокурор во время заседания заявил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей. В 2017 году его не было в стране 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Исправлено: Сначала ЦПК сообщил, что ВАКС дал разрешение на заочный арест Галантерника. Позже центр изменил свое сообщение.

Напомним: