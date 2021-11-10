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ВАКС разрешил заочное расследование в отношении одесского миллиардера Галантерника

Среда, 10 ноября 2021, 18:41
ВЛАДИМИР ГАЛАНТЕРНИК, ФОТО FORBES

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник разрешила заочное расследование в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого в СМИ называют "теневым хозяином Одессы".

Источник: ЦПК

Детали: Следствие считает его организатором в создании преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы, которая нанесла ущерб общине объемом более 558 миллионов гривен. По этому делу фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Галантерник находится вне Украины.

Прокурор во время заседания заявил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей. В 2017 году его не было в стране 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты называли меньшие временные отрезки, однако признали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Исправлено: Сначала ЦПК сообщил, что ВАКС дал разрешение на заочный арест Галантерника. Позже центр изменил свое сообщение.

Напомним:

  • Галантерник владеет в Одессе долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отель "De Paris".
  • Как известно, бизнесмен живет в Лондоне.
  • По данным СМИ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу Ангел.
  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.
  • 2 ноября НАБУ объявило в международный розыск Галантерника.

Темы: Антикоррупционный судОдессаарест
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