Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

10 листопада на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню, з них раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі Причепилівки ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм, поблизу Катеринівки на Луганщині - з великокаліберних кулеметів.

В бік Широкиного російські найманці стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, біля Золотого-4 – зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.