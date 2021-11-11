Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Четвер, 11 листопада 2021, 06:23
10 листопада на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню, з них раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В районі Причепилівки ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм, поблизу Катеринівки на Луганщині - з великокаліберних кулеметів.
В бік Широкиного російські найманці стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, біля Золотого-4 – зі стрілецької зброї.
Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.
Українська правда