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Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Четвер, 11 листопада 2021, 07:23
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

10 листопада  на Донбасі було  5 порушень режиму припинення вогню, з них раз –  з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі Причепилівки ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм, поблизу Катеринівки на Луганщині - з великокаліберних кулеметів.

В бік Широкиного російські найманці стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, біля Золотого-4 – зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Уточнюється, що втрат серед українських  військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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