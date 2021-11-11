Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Четверг, 11 ноября 2021, 06:23
10 ноября на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня, из них раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В районе Причепиловки враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм, вблизи Катериновки в Луганской области - из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкиного российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, у Золотого-4 – из стрелкового оружия.
Недалеко от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь
Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
Украинская правда