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Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Четверг, 11 ноября 2021, 07:23
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

10 ноября на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня, из них раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе Причепиловки враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм, вблизи Катериновки в Луганской области - из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, у Золотого-4 – из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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