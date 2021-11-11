"Голос" заявляет, что НАПК незаконно оставило партию без денег

Партия "Голос" призвала руководство Национального агентства по предотвращению коррупции возобновить финансирование партии.

Источник: заявление политсилы на официальной странице Facebook

Дословно: "Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы, как политическое давление на оппозицию. Среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирования за 4 квартал и никаких объяснений этому нет".

Детали: В политсиле подчеркивают, что "всегда последовательно и эффективно отстаивали развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине", но в ответ, мол, получили давление со стороны одного из ключевых антикоррупционных институций — НАПК.

В январе 2021 года НАПК решило лишить партию "Голос" государственного финансирования. Партия говорит, что в судебном порядке отстояла право на финансирование и ожидала его возобновления. Однако этого до сих пор не произошло, отмечают в "Голосе".

Дословно: "При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос".

Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голосу". В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц".

Предыстория: