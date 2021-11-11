Лерос заявив, що до нього прийшли вручати підозру

Народний депутат Гео Лерос заявив, що працівники прокуратури і Держаного бюро розслідування прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про підозру.

Джерело: повідомлення Лероса у Facebook

Пряма мова Лероса: "Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме".

Деталі: Він додав, що проти нього "сфабриковано багато справ" і "трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко".

"Українська правда" звернулася за коментарем до ДБР.

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