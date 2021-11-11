Лерос заявив, що до нього прийшли вручати підозру
Четвер, 11 листопада 2021, 09:31
Народний депутат Гео Лерос заявив, що працівники прокуратури і Держаного бюро розслідування прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про підозру.
Джерело: повідомлення Лероса у Facebook
Пряма мова Лероса: "Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо за що саме".
Деталі: Він додав, що проти нього "сфабриковано багато справ" і "трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко".
"Українська правда" звернулася за коментарем до ДБР.
Передісторія:
- Лерос систематично критикує персонально президента Володимира Зеленського і голову його Офісу Андрія Єрмака.
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показавсередній палець Зеленському.
- Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
Українська правда