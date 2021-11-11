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Лерос заявил, что к нему пришли вручать подозрение

Четверг, 11 ноября 2021, 09:31
Лерос заявил, что к нему пришли вручать подозрение

Народный депутат Гео Лерос заявил, что работники прокуратуры и Государственного бюро расследования пришли к нему, чтобы вручить уведомление о подозрении.

Источник: сообщение Лероса в Facebook

Прямая речь Лероса: "Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ДБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно, за что именно".

Детали: Он добавил, что против него "сфабриковано много дел" и "трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро".

Предыстория:

  • Лерос систематически критикует персонально президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.
  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос ГБРпрокуратура
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