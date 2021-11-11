Лерос заявил, что к нему пришли вручать подозрение
Четверг, 11 ноября 2021, 09:31
Народный депутат Гео Лерос заявил, что работники прокуратуры и Государственного бюро расследования пришли к нему, чтобы вручить уведомление о подозрении.
Источник: сообщение Лероса в Facebook
Прямая речь Лероса: "Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ДБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно, за что именно".
Детали: Он добавил, что против него "сфабриковано много дел" и "трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро".
Предыстория:
- Лерос систематически критикует персонально президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.
- 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец Зеленскому.
- Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
Украинская правда