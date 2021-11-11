Зеленський і Ахметов побили горщики після закону про олігархів і звільнення Разумкова

Стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.

Джерело: стаття "Української правди" Пробна битва, або Репетиція війни Ахметова і Зеленського

Пряма мова одного з близьких до Ахметова політиків: "Ми говорили Зеленському, що там, де ми можемо допомогти, ми будемо це робити. Але якщо ви почнете робити дурниці, поведете країну не туди, ми будемо проти вас. Закон про олігархів – це якраз "не туди". І ми не можемо таке підтримувати".

Пряма мова одного з членів команди Ахметова: "Усе почалось, коли стали просувати закон про олігархів. Ми попереджали, що це дуже погана ідея. Потім додалось ще звільнення Разумкова. Що він поганого зробив? Він був на своєму місці".

Деталі: Ще однією причиною конфлікту між Зеленським і Ахметовим стала манера спілкування, яку представники Офісу дозволили собі в розмовах з олігархом і його людьми.

За словами співрозмовника УП в оточенні Ахметова, "Банкова хоче, щоб всі брали під козирок, а так не буде".

Повідомляється, що після того, як Рада нацбезпеки почала масово вводити санкції, частина і без того осмілілих соратників Зеленського "остаточно втратила відчуття міри".

За даними УП, дехто із топів "Слуги народу" міг спокійно телефонувати до бізнесменів і вимагати щось, погрожуючи санкціями – такі історії розповідали не криючись самі ж "слуги".

На такі дії влади у Ахметова відреагували зміною риторики на ефірах – впродовж останніх кількох тижнів головні шоу на інформаційному каналі "Україна 24" та навіть п’ятничні великі ефіри Савіка Шустера стали неочікувано критичними до влади.

Крім критики влади, медійна команда олігарха активно створює проекцію вже на наступний парламент, працюючи за двома політичними напрямками.

Перший – системний піар "колишніх" – екс-прем’єрів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, лідера "Сили і честі" Ігоря Смешка, головного "радикала" Олега Ляшка тощо.

Другий напрямок – "пошук нових", які можуть грати на електоральному полі Зеленського. З цим пов’язане регулярне залучення в ефіри таких людей як Дмитро Гордон та доктор Комаровський, які під час президентської кампанії 2019 року активно агітували за Зеленського, а тепер так само завзято "збивають" його.

Головною зіркою в цій категорії є Дмитро Разумков, який не підтримував закон про олігархів, а нині попри звільнення з посади спікера Ради все одно по кілька разів на тиждень отримує праймові ефіри "України 24".

Разумков своїми діями уже зараз "мінусує" партію Зеленського і є дестабілізуючим чинником для монобільшості.

З погляду Ахметова, Разумков – ризикована інвестиція, але потенційно дуже дохідна. Бо згідно з опитуваннями, рейтинг ексспікера зростає, і відбувається це за рахунок прихильників Зе-команди.

Підтримка Разумкова може дорого коштувати олігарху – вже зараз в кулуарах почали з’являтися чутки про можливі санкції проти Ахметова чи націоналізацію частини його активів.

Але в Ахметова кажуть, що готові до такого повороту. Мовляв, у випадку санкцій шукатимуть шляхи для порозуміння, але підкорятись чи прогинатись під когось не будуть.

За даними УП, налаштовані шукати шляхи для примирення і в Офісі президента, а погрози санкцій проти Ахметова і передавання "привітів" наразі виглядають лише як спроба підвищити ставки.