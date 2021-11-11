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Зеленский и Ахметов побили горшки после закона об олигархах и увольнении Разумкова

Четверг, 11 ноября 2021, 10:42
Ринат Ахметов. ФОТО: FUTBIK.COM

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.

Источник: статья "Украинской правды" Пробная битва, или Репетиция войны Ахметова и Зеленского

Прямая речь одного из близких к Ахметову политиков: "Мы говорили Зеленскому, что там, где мы можем помочь, мы будем это делать. Но если вы начнете делать глупости, поведете страну не туда, мы будем против вас. Закон об олигархах – это как раз "не туда". И мы не можем такое поддерживать".

Прямая речь одного из членов команды Ахметова: "Все началось, когда стали продвигать закон об олигархах. Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте".

Детали: Еще одной причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым стала манера общения, которую представители Офиса позволили себе в разговорах с олигархом и его людьми.

По словам собеседника УП в окружении Ахметова, "Банкова хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет".

Сообщается, что после того, как Совет нацбезопасности начал массово вводить санкции, часть и без того осмелевших соратников Зеленского "окончательно потеряла чувство меры".

По данным УП, некоторые из топов "Слуги народа" могли спокойно звонить бизнесменам и требовать что-то, угрожая санкциями – такие истории рассказывали сами же "слуги".

На такие действия власти у Ахметова отреагировали сменой риторики на эфирах – последние несколько недель главные шоу на информационном канале "Украина 24" и даже пятничные большие эфиры Савика Шустера стали неожиданно критическими к власти.

Помимо критики властей, медийная команда олигарха активно создает проекцию уже на следующий парламент, работая по двум политическим направлениям.

Первый – системный пиар "бывших" – экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, лидера "Силы и чести" Игоря Смешко, главного "радикала" Олега Ляшко.

Второе направление – поиск новых, которые могут играть на электоральном поле Зеленского. С этим связано регулярное вовлечение в эфиры таких людей как Дмитрий Гордон и доктор Комаровский, которые во время президентской кампании-2019 активно агитировали за Зеленского, а теперь так же упорно "сбивают" его.

Главной звездой в этой категории является Дмитрий Разумков, который не поддерживал закон об олигархах, а ныне, несмотря на увольнение с должности спикера Рады, все равно по несколько раз в неделю получает праймовые эфиры "Украины 24".

Разумков своими действиями уже сейчас "минусирует" партию Зеленского и является дестабилизирующим фактором для монобольшинства.

С точки зрения Ахметова, Разумков – рискованная инвестиция, но потенциально очень доходная. Поскольку, согласно опросам, рейтинг экс-спикера растет, и происходит это за счет поклонников Зе-команды.

Поддержка Разумкова может дорого стоить олигарху – уже сейчас в кулуарах начали появляться слухи о возможных санкциях против Ахметова или о национализации части его активов.

Но у Ахметове говорят, что готовы к такому повороту. Мол, в случае санкций будут искать пути чтобы договорится, но подчиняться или прогибаться под кого-то не будут.

По данным УП, настроены искать пути для примирения и в Офисе президента, а угрозы санкций против Ахметова и передачи "приветов" пока выглядят только как попытка повысить ставки.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАхметоволигархиРазумков Дмитрий
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