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Леросу оголосили підозру за середній палець Зеленському

Четвер, 11 листопада 2021, 10:12
Леросу оголосили підозру за середній палець Зеленському

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафранкційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест в стінах парламенту.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручено письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 04 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

При цьому він не реагував на зауваження головуючого  на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення".

Деталі: На думку правоохоронців, у цих діях депутата "чітко простежується мета створити  власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

Депутат при цьому, мовляв, зловживав своїми повноваженнями народного депутата на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду.

Отже Леросу оголошено підозру в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, вказують у ДБР.

Що передувало: Гео Лерос заявив, що працівники прокуратури і Держаного бюро розслідування прийшли до нього, щоб вручити повідомлення про підозру. У якій справі - він не знав. Згідно з фото, оприлюдненим нардепом, він сидів у авто біля свого будинку, чекав на адвоката.

Українська правда

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Теми: Гео Лерос ДБР
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