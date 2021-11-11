Леросу объявили подозрение за средний палец Зеленскому

Государственное бюро расследований объявило подозрение в хулиганстве внефранкционному народному депутату Гео Леросу за непристойный жест в стенах парламента.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "11 ноября 2021 года по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора вручено письменное сообщение о подозрении народному депутату Украины за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал такие действия даже после отключения по решению председательствующего микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения".

Детали: По мнению правоохранителей, в этих действиях депутата "четко прослеживается цель создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

Депутат при этом, мол, злоупотреблял своими полномочиями народного депутата на выступление в ходе обсуждения кандидатуры члена правительства.

Таким образом, Леросу объявлено подозрение в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения, указывают в ГБР.

Что предшествовало: Гео Лерос заявил, что работники прокуратуры и Государственного бюро расследования пришли к нему, чтобы вручить уведомление о подозрении. В каком деле – он не знал. Согласно фото, обнародованному нардепом, он сидел в автомобиле возле своего дома, ждал адвоката.