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На Луганщині відновлять роботу КПВВ “Станиця Луганська”

Четвер, 11 листопада 2021, 12:44
На Луганщині відновлять роботу КПВВ “Станиця Луганська”
ФОТО: ДПСУ

Представники російської окупаційної адміністрації на Луганщині пообіцяли відкрити зі свого боку доступ громадян до контрольного пункту в’їзду та виїзду "Станиця Луганська".

Джерело: telegram-канал української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, facebook-сторінка члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша

Дослівно: "Позитивною новиною є відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська"".

Деталі: Це стало відомо в ході консультацій 10 листопада української та російської делегації зі Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ. 

"Станиця Луганська" наразі є єдиним організованим пунктом переміщення цивільного населення через лінію зіткнення на Луганщині. Україна відкрила доступ до пункту "Щастя", але бойовики блокують його зі своєї сторони.

Що було раніше: 12 жовтня стало відомо, що окупаційна адміністрація на Луганщині заблокувала вільний проїзд через КПВВ "Станиця Луганська" та дозволяє перетинати лінію зіткнення лише в разі смерті родичів або задля проходження лікування. Прикордонники заявили, що за жовтень пункт перетнуло втричі менше людей.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄЛуганська областьокупація
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