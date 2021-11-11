На Луганщині відновлять роботу КПВВ “Станиця Луганська”

Представники російської окупаційної адміністрації на Луганщині пообіцяли відкрити зі свого боку доступ громадян до контрольного пункту в’їзду та виїзду "Станиця Луганська".

Джерело: telegram-канал української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, facebook-сторінка члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша

Дослівно: "Позитивною новиною є відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська"".

Деталі: Це стало відомо в ході консультацій 10 листопада української та російської делегації зі Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ.

"Станиця Луганська" наразі є єдиним організованим пунктом переміщення цивільного населення через лінію зіткнення на Луганщині. Україна відкрила доступ до пункту "Щастя", але бойовики блокують його зі своєї сторони.

Що було раніше: 12 жовтня стало відомо, що окупаційна адміністрація на Луганщині заблокувала вільний проїзд через КПВВ "Станиця Луганська" та дозволяє перетинати лінію зіткнення лише в разі смерті родичів або задля проходження лікування. Прикордонники заявили, що за жовтень пункт перетнуло втричі менше людей.