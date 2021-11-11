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На Луганщине возобновят работу КПВВ "Станица Луганская"

Четверг, 11 ноября 2021, 13:44
ФОТО: ГПСУ

Представители российской оккупационной администрации в Луганской области пообещали открыть со своей стороны доступ граждан к контрольному пункту въезда и выезда "Станица Луганская".

Источник: telegram-канал украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, facebook-страница члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша

Дословно: "Позитивной новостью является открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганска"".

Это стало известно в ходе консультаций 10 ноября украинской и российской делегации со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

"Станица Луганская" является единственным организованным пунктом перемещения гражданского населения через линию столкновения в Луганской области. Украина открыла доступ к пункту "Счастье", но боевики блокируют его со своей стороны.

Что было раньше: 12 октября стало известно, что оккупационная администрация в Луганской области заблокировала свободный проезд через КПВВ "Станица Луганская" и позволяет пересекать линию столкновения только в случае смерти родственников или ради прохождения лечения. Пограничники заявили, что за октябрь пункт пересекло втрое меньше людей, чем в сентябре.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕЛуганская областьоккупация
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