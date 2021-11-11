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Новий гендиректор Kyiv Post хоче домовитись зі звільненою командою

Четвер, 11 листопада 2021, 13:24
Новий гендиректор Kyiv Post хоче домовитись зі звільненою командою

Новий гендиректор Kyiv Post Люк Шеньє планує обговорити з раніше звільненою редакцією видання можливість продовження співпраці.

Джерело: пресслужбі видання в коментарі "Інтерфакс-України"

Пряма мова Шеньє: "Я також висловлюю щиру подяку та глибоку пошану журналістам та іншим співробітникам Kyiv Post. Розумію: несподіваний характер оголошення у понеділок був тривожним, я намагаюся переконатися, що жоден співробітник не залишиться без розумної матеріальної підтримки, незалежно від того, чи хоче він бути частиною розширеною Kyiv Post.

У найближчі тижні сподіваюся зустрітися з усією командою особисто та обговорити можливість продовження нашої співпраці".

Деталі: За словами Шеньє, рішення про зупинення випуску газети від 8 листопада було ухвалено після "повного розриву відносин із співробітниками видання через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post".

Раніше стало відомо, що генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє, який раніше вже обіймав цю посаду в 2016-2018 роках.

Передісторія:

  • 8 листопада на сайті видання з’явиласьзаява про тимчасову зупинку роботу "для перезавантаження". Водночас, працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх позбавили доступу до сайту й сторінок у соціальних мережах.
  • В Офісі президента сказали, що вони "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із президентом Володимиром Зеленським.
  • Посли європейських країн в Україні висловилизанепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.
  • Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.

Теми: ЗМІ
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