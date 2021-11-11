Новый гендиректор Kyiv Post хочет договориться с уволенной командой
Новый гендиректор Kyiv Post Люк Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией издание возможность продолжения сотрудничества.
Источник: пресс-службе издания в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Шенье: "Я также выражаю искреннюю благодарность и глубокое уважение журналистам и другим сотрудникам Kyiv Post. Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post.
В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества".
Детали: По словам Шенье, решение о приостановлении выпуска газеты от 8 ноября было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".
Ранее стало известно, что генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье, ранее занимавший эту должность в 2016-2018 годах.
Предыстория:
- 8 ноября на сайте издания появилосьзаявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их лишили доступа к сайту и страницам в социальных сетях.
- В Офисе президента сказали, что они "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с президентом Владимиром Зеленским.
- Послы европейских стран в Украине выразилиобеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.