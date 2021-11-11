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Новый гендиректор Kyiv Post хочет договориться с уволенной командой

Четверг, 11 ноября 2021, 14:24

Новый гендиректор Kyiv Post Люк Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией издание возможность продолжения сотрудничества.

Источник: пресс-службе издания в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шенье: "Я также выражаю искреннюю благодарность и глубокое уважение журналистам и другим сотрудникам Kyiv Post. Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post.

В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества".

Детали: По словам Шенье, решение о приостановлении выпуска газеты от 8 ноября было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Ранее стало известно, что генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье, ранее занимавший эту должность в 2016-2018 годах.

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте издания появилосьзаявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их лишили доступа к сайту и страницам в социальных сетях.
  • В Офисе президента сказали, что они "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с президентом Владимиром Зеленским.
  • Послы европейских стран в Украине выразилиобеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.

Темы: СМИ
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