Новый гендиректор Kyiv Post хочет договориться с уволенной командой

Новый гендиректор Kyiv Post Люк Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией издание возможность продолжения сотрудничества.

Источник: пресс-службе издания в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шенье: "Я также выражаю искреннюю благодарность и глубокое уважение журналистам и другим сотрудникам Kyiv Post. Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post.

В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества".

Детали: По словам Шенье, решение о приостановлении выпуска газеты от 8 ноября было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Ранее стало известно, что генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье, ранее занимавший эту должность в 2016-2018 годах.

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