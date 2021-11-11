Путін “стурбований” діями літаків і кораблів НАТО в Чорному морі

У Росії твердять про "загрозливі" маневри літаків і кораблів військових сил НАТО біля Криму та в Чорному морі, що викликає "занепокоєння" в президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російське видання "РИА Новости" з посиланням на коментар Пєскова, відео міністерства оборони Росії з коментарем речника Ігоря Конашенкова, сайт об’єднаного штабу ВПС НАТО

Пряма мова Пєскова: "(Дії Сполучених Штатів у Чорному морі - ред.) абсолютно є предметом його (Путіна - ред.) занепокоєння, і він про це говорив".

Пряма мова Конашенкова: "На даний момент есмінець USS Porter і флагман USS Mount Whitney продовжують рух у західну частину Чорноморської акваторії. Контроль за діями американських кораблів здійснюють крейсер "Москва" і фрегат "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту.

Міністерство оборони Росії вбачає, що військова активність США та їхніх союзників у районі Чорного моря пов’язана з вивченням регіону як можливого театру воєнних дій у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на південному сході. Проведення згаданого позапланового навчання поблизу наших кордонів - це абсолютно неспровоковані Росією дії США, які створюють загрозу для регіональної безпеки".

Деталі: У Кремлі повідомили, що перебування американських військових кораблів поблизу російських кордонів вимагає особливої уваги, проте наразі контакту між адміністраціями президентів США та РФ не здійснювали.

У пресцентрі міноборони Росії повідомили також, що 10 листопада між 12 та 15 годиною до території тимчасового окупованого Криму підлітав розвідувальний літак Королівських повітряних сил Великої Британії. На його перехоплення вилітав російський винищувач Су-30.

Також Конашенков стверджує, що в західній частині Чорного моря радари російських військ фіксували присутність ще 3 розвідувальних літаків НАТО.

На офіційному сайті Об’єднаного штабу ВПС НАТО не повідомляють про маневри їхніх літаків у Чорному морі 10 листопада. Останні навчання американських винищувачів F-15 Eagle здійснювали 8 листопада біля берегів Болгарії та Румунії. Навчання охоплювало комунікацію та інтеграцію засобів зв’язку з згаданими вище кораблями Шостого флоту США, що перебувають у Чорному морі.

Про інцидент з перехопленням британського винищувача в пресцентрі НАТО не згадують.

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