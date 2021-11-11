Путин "обеспокоен" действиями самолётов и кораблей НАТО в Чёрном море

В России утверждают об "угрожающих" маневрах самолетов и кораблей военных сил НАТО возле Крыма и в Черном море, что вызывает "беспокойство" у президента РФ Владимира Путина.

Источник: российское издание "РИА Новости", ссылаясь на комментарий Пескова, видео министерства обороны России с комментарием спикера Игоря Конашенкова, сайт объединенного штаба ВВС НАТО

Прямая речь Пескова: "(Действия Соединенных Штатов в Черном море – ред.) абсолютно является предметом его (Путина – ред.) беспокойства, и он об этом говорил".

Прямая речь Конашенкова: "На данный момент эсминец USS Porter и флагман USS Mount Whitney продолжают движение в западную часть Черноморской акватории. Контроль за действиями американских кораблей осуществляют крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота.

Министерство обороны России считает, что военная активность США и их союзников в районе Черного моря связана с изучением региона как предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового разрешения конфликта на юго-востоке. Проведение упомянутого внепланового обучения вблизи наших границ – это совершенно неспровоцированные Россией действия США, создающие угрозу региональной безопасности".

Детали: В Кремле сообщили, что пребывание американских военных кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, однако контакта между администрациями президентов США и РФ не осуществляли.

В пресс-центре минобороны России сообщили также, что 10 ноября между 12 и 15 часами к территории временного оккупированного Крыма подлетал разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании. На его перехват вылетал российский истребитель Су-30.

Также Конашенков утверждает, что в западной части Черного моря радары российских войск фиксировали присутствие еще 3 разведывательных самолетов НАТО.

На официальном сайте Объединенного штаба ВВС НАТО не сообщают о маневрах их самолетов в Черном море 10 ноября. Последние учения американских истребителей F-15 Eagle проводили 8 ноября у берегов Болгарии и Румынии. Учеба охватывала коммуникацию и интеграцию средств связи с упомянутыми выше кораблями Шестого флота США, находящимися в Черном море.

Об инциденте с перехватом британского истребителя в пресс-центре НАТО не упоминают.

Предыстория:

8 ноября американские эсминец Porter и флагманское судно Mount Whitney находились в порту Батуми в Грузии.

В российском военном командовании уже заявляли, что следят за действиями американского военного флота в Черном море. Путин угрожал посмотреть на них "в прицел".

Последний инцидент между британскими и российскими Вооруженными силами произошел 23 июня, когда россияне произвели упреждающий выстрел по курсу британского корабля HMS Defender вблизи Севастополя. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил тогда, что их эсминец двигался в территориальных водах Украины и имел разрешение от украинской стороны, намекая, что российские военные находятся в Севастополе в качестве оккупантов.