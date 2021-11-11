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Заборонити в'їзд росіян в Україну: Зеленському надійшла петиція

Четвер, 11 листопада 2021, 15:20
Заборонити в'їзд росіян в Україну: Зеленському надійшла петиція
Фото AFP via Getty Images

Електронна петиція із проханням заборонити або обмежити в’їзд на територію України громадян Росії на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. 

Джерело: петиція на сайті президента

Пряма мова автора петиції Сергія Стерненка: "Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму".

Деталі: Петиція забрала необхідні голоси за 10 днів.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Передісторія:

  • 22 вересня відомий телеведучий Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента з проханням заборонити будь-які виступи виконавців РФ на території України, окрім тих, що відкрито підтримали Україну (Віктора Шендеровича, Андрія Макаревича, Лії Ахеджакової). 11 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
  • Зеленський на це відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ. Зокрема, СБУ може заборонити такі виступи, якщо в них беруть участь небезпечні для України росіяни. До того ж, українське законодавство забороняє проводити будь-які масові заходи, де шириться російська пропаганда або виправдовується окупація українських територій Росією.

Українська правда
Теми: петиціяЗеленськийРосіякордон
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