Заборонити в'їзд росіян в Україну: Зеленському надійшла петиція

Електронна петиція із проханням заборонити або обмежити в’їзд на територію України громадян Росії на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Джерело: петиція на сайті президента

Пряма мова автора петиції Сергія Стерненка: "Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму".

Деталі: Петиція забрала необхідні голоси за 10 днів.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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