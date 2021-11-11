Заборонити в'їзд росіян в Україну: Зеленському надійшла петиція
Четвер, 11 листопада 2021, 16:20
Електронна петиція із проханням заборонити або обмежити в’їзд на територію України громадян Росії на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Джерело: петиція на сайті президента
Пряма мова автора петиції Сергія Стерненка: "Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму".
Деталі: Петиція забрала необхідні голоси за 10 днів.
Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Передісторія:
- 22 вересня відомий телеведучий Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента з проханням заборонити будь-які виступи виконавців РФ на території України, окрім тих, що відкрито підтримали Україну (Віктора Шендеровича, Андрія Макаревича, Лії Ахеджакової). 11 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
- Зеленський на це відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ. Зокрема, СБУ може заборонити такі виступи, якщо в них беруть участь небезпечні для України росіяни. До того ж, українське законодавство забороняє проводити будь-які масові заходи, де шириться російська пропаганда або виправдовується окупація українських територій Росією.
Українська правда