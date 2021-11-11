Запретить въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция
Четверг, 11 ноября 2021, 15:20
Электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Источник: петиция на сайте президента
Прямая речь автора петиции Сергея Стерненко: "Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".
Детали: Петиция собрала необходимые голоса за 10 дней.
Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Предыстория:
- 22 сентября известный телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента с просьбой запретить любые выступления исполнителей РФ на территории Украины, кроме тех, кто открыто поддержал Украину (Виктора Шендеровича, Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой), 11 октября она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
- Зеленский на это ответил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы контроля и ограничения выступлений исполнителей-граждан РФ. В частности, СБУ может запретить такие выступления, если в них участвуют опасные для Украины россияне. К тому же украинское законодательство запрещает проводить какие-либо массовые мероприятия, где распространяется российская пропаганда или оправдывается оккупация украинских территорий Россией.
Украинская правда