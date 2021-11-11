Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запретить въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция

Четверг, 11 ноября 2021, 15:20
Запретить въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция
Фото AFP via Getty Images

Электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Источник: петиция на сайте президента

Прямая речь автора петиции Сергея Стерненко: "Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".

Детали: Петиция собрала необходимые голоса за 10 дней.

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Предыстория: 

  • 22 сентября известный телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента с просьбой запретить любые выступления исполнителей РФ на территории Украины, кроме тех, кто открыто поддержал Украину (Виктора Шендеровича, Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой), 11 октября она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
  • Зеленский на это ответил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы контроля и ограничения выступлений исполнителей-граждан РФ. В частности, СБУ может запретить такие выступления, если в них участвуют опасные для Украины россияне. К тому же украинское законодательство запрещает проводить какие-либо массовые мероприятия, где распространяется российская пропаганда или оправдывается оккупация украинских территорий Россией.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: петицияЗеленскийРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
петиция
"Откровенно разочаровывает". Автор петиции о запрещении книг из России прокомментировал ответ Зеленского
Нет оснований: Шмигаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко
Петиция об увольнении министра культуры Ткаченко собрала необходимое количество подписей
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: