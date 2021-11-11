Запретить въезд россиян в Украину: Зеленскому пришла петиция

Электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Источник: петиция на сайте президента

Прямая речь автора петиции Сергея Стерненко: "Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима".

Детали: Петиция собрала необходимые голоса за 10 дней.

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Предыстория: