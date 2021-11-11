Двох нападників на журналістів в Укрексімбанку поновили на посадах

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Йдеться про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Факт поновлення співробітників журналістам підтвердили у фінустанові.

Обидва є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Ігор Тельбізов (зліва) та ексголова правління банку Євген Мецгер (справа)

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада.

У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Раніше Тельбізова відсторонили від посади. Про відсторонення Осіпова публічно не заявляли, але йому вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Їх дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень").

Олег Осіпов

Досудове розслідування вже завершене, справа скерована до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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