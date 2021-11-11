Двух нападавших на журналистов в Укрэксимбанке возобновили на должностях
Двух сотрудников "Укрэксимбанка", которые 4 октября напали на журналистов программы "Схемы", восстановили на должностях.
Источник: "Радіо Свобода"
Детали: Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.
Факт возобновления сотрудников журналистам подтвердили в финучреждении.
Оба обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.
Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября.
В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Ранее Тельбизов был отстранен от должности. Об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Их действия следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, которые не нанесли телесные повреждения").
Досудебное расследование уже завершено, дело направлено в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
Напомним:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
- Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.