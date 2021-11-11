Двух нападавших на журналистов в Укрэксимбанке возобновили на должностях

Двух сотрудников "Укрэксимбанка", которые 4 октября напали на журналистов программы "Схемы", восстановили на должностях.

Источник: "Радіо Свобода"

Детали: Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

Факт возобновления сотрудников журналистам подтвердили в финучреждении.

Оба обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Игорь Тельбизов (слева) и экспредседатель правления банка Евгений Мецгер (справа)

Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября.

В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Ранее Тельбизов был отстранен от должности. Об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Их действия следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, которые не нанесли телесные повреждения").

Олег Осипов

Досудебное расследование уже завершено, дело направлено в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Напомним: