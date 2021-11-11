На фронті російські бойовики 12 разів порушували режим тиші, з українського боку - без втрат

У зоні проведення операції Об'єднаних сил від початку доби 11 листопада російські формування 12 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Три порушення режиму тиші з боку тимчасово окупованої території відбулося із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Зокрема, російські бойовики відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм по українських позиціях біля Мар’їнки.

Також незаконні формування здійснили два обстріли біля Зайцевого, використовуючи гранатомети різних систем, а також застосували безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули гранатометні постріли ВОГ-17.

У напрямку Новозванівки російські підрозділи тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Решта порушень режиму тиші з різної зброї фіксували біля населених пунктів Троїцьке, Гнутове, Луганське, Широкине, Кримське

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед українських військових немає.

Українські Збройні сили відкривали вогонь із зброї, не забороненої Мінськими угодами, і примусили противника відступити.

Що було раніше: Російські окупаційні війська щоденно продовжують ігнорувати режим припинення вогню. 10 листопада незаконні озброєні формування 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях.