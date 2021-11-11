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На фронте российские боевики 12 раз нарушили режим тишины, с украинской стороны – без потерь

Четверг, 11 ноября 2021, 16:42
На фронте российские боевики 12 раз нарушили режим тишины, с украинской стороны – без потерь
Фото: пресс-центр штаба ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток 11 ноября российские формирования 12 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Три нарушения режима тишины со стороны временно оккупированной территории произошло с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В частности, российские боевики открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по украинским позициям у Марьинки.

Также незаконные формирования совершили два обстрела возле Зайцева, используя гранатометы разных систем, а также применили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбрасывали гранатометных выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новозвановки российские подразделения трижды вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Остальные нарушения режима тишины из разного оружия фиксировали возле населенных пунктов Троицкое, Гнутовое, Луганское, Широкино, Крымское.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди украинских военных нет.

Украинские Вооруженные силы открывали огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями, и заставили противника отступить.

Что было раньше: Российские оккупационные войска ежедневно продолжают игнорировать режим прекращения огня. 10 ноября незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по украинским позициям.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаРосcияООС
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